Nos anos 1970, Taiwan, território que pertence à China e que luta pela independência, tinha 100 motéis. Hoje são 900. Quem fez esse levantamento foi a fotógrafa Chen Shu-Chen, que iniciou em 2012 um projeto bastante curioso: fotografar quartos de motéis de Taiwan logo depois que os seus ocupantes fossem embora, antes mesmo que a equipe de limpeza mexesse em qualquer coisa. Foi uma forma pra lá de inusitada de reagir a uma recém-descoberta traição por parte de seu marido. A infidelidade conjugal lhe motivou a sair fotografando os chamados “love motels”, provavelmente incluindo, ainda que ela não saiba qual, aquele onde foi traída.

Ao site norte-americano Topic, ela afirma ter conseguido de alguma forma perdoar o marido depois de desbravar os motéis de todo o território taiwanês. Ela elenca algumas características “peculiares e surreais” do que fotografou como “resíduos diversos, odores fortes, restos de comida e camas amarrotadas”. Ao longo de quase cinco anos, ela capturou imagens classificadas como “melancólicas e desesperadoras” dos quartos praticamente intactos após o uso.

O ensaio mostra também que não há limites para a criatividade no design dos quartos. Os motéis têm suítes temáticas, alguns com decoração surreal. Isso provoca imagens inusitadas no trabalho de Chen Shu-Chen, como uma pilha de travesseiros empilhada no canto de um ringue de boxe ou uma vasilha com restos de comida sob uma enorme imagem de uma mulher com listras de tigre em pose pretensamente sensual. Por falar em comida, Shu-Chen viu de tudo nos quartos: duas melancias cortadas ao lado de um saco plástico com lixo, 13 garrafas de leite jogadas aleatoriamente dentro e fora de uma banheira e pacotes de salgadinho ao lado de uma banheira coberta de espuma sob os olhares de um Homem-Aranha gigante são bons exemplos.

Outros ícones do cinema como o Super-Homem e o Marinheiro Popeye ganharam homenagens nos apartamentos fotografados. Já os fãs da série de jogos de videogame “Need for Speed” em Taiwan podem aproveitar um quarto inspirado no game e que tem até uma réplica de um carro. Nem mesmo quem gosta de História fica desamparado: tem decoração representando antigos desenhos de práticas sexuais de tempos antigos no Oriente Médio.

“Ter a noção do design surreal desses motéis me mostrou muito sobre Taiwan”, alega a fotógrafa. “Isso me trouxe uma espécie de fascínio visual equilibrado e preciso”, finalizou.