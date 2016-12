O sonho de muitos motoristas é transitar por uma via sem precisar parar em nenhum semáforo. O americano Noah Forman, ex-taxista e hoje motorista de Uber em Nova York, resolveu criar a sua própria “onda verde”. Na madrugada de 6 de dezembro, ele conseguiu passar por 236 semáforos sem parar uma única vez no vermelho (alguns sites publicaram que foram 240). Um feito extraordinário, muito bem calculado e planejado por quem trabalha nas ruas da cidade há 11 anos. A jornada começou às 3h30 no Marcus Garvey Park, no Harlem, e só terminou 27 minutos depois num semáforo vermelho na esquina das ruas Bowery e Prince.

Forman virou um especialista nesse tipo de desafio. Tudo começou há dois anos quando ele assistiu a um vídeo em que um motorista de Nova York conseguiu a proeza de passar por 55 semáforos sem nenhuma parada, sempre obedecendo os limites e as leis de trânsito. Em sua primeira tentativa, em 2014, Forman já deixou o criador da ideia bem para trás: 186 semáforos abertos na direção ainda de seu Yellow Cab.

Antes de bater a nova marca, Forman fez duas tentativas recentes, ambas fracassadas. Em uma delas, conseguiu 160 verdes, pegou um vermelho e depois somou mais 76 verdes. No dia 2 de dezembro, em tentativa transmitida ao vivo pelo aplicativo Periscope, ele fez 103. O recorde do dia 6 de dezembro foi publicado em duas versões. Um compacto de 4 minutos e 49 segundos (abaixo) e a versão completa (que pode ser vista neste link).

Forman diz que irá se preparar agora para atingir a marca de 500 semáforos daqui a um ou dois anos. O Departamento de Trânsito de Nova York não chancelou o feito do motorista. Só informou que os semáforos têm programação de 45 a 120 segundos, de acordo com estudos dos fluxos dos carros em cada via.

(Com foto do New York Daily News)